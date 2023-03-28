شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر ومالاوى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتانى بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

يتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.



ترتيب مجموعة مصر

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوى

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا





القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوى متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.