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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والد حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُقام صلاة الجنازة على جثمان والد حسين الشحات لاعب الأهلى عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة.
وأعلن محمد الشحات وفاة والده مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".
حسين الشحات
وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضله عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.
ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.