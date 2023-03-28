وزير الرياضة يستقبل المنتخب الأوليمبى بمطار القاهرة بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية

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القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استقبال منتخب مصر الأولمبي بمطار القاهرة الدولى قادماً من زامبيا، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد تعادله مع المنتخب الزامبي والتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بالمملكة المغربية.

وكان المنتخب الأوليمبى قد تعادل مع زامبيا سلبيًا، فى مباراته أمس، في إياب الجولة الثالثة من التصفيات، وحقق المنتخب الوطنى الفوز على زامبيا في مباراة الذهاب، بثنائية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي، ليتأهل إلى البطولة الإفريقية بنتيجة مجموع المباراتين.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى لاعبى المنتخب الأوليمبى والجهاز الفنى والإدارى على عزمهم تقديم أفضل أداء لهم خلال مباراته زامبيا وتحقيق الفوز والتأهل لكأس الأمم الإفريقية، مشيراً إلى مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للمنتخب الأوليمبي خلال البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الجميع سينتظر الظهور المميز للاعبى المنتخب الأوليمبى بالبطولة الإفريقية والمنافسة القوية على تحقيق اللقب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، مشيراً أن المنتخب الأوليمبى يضم لاعبين واعدين سيكون لهم مستقبلاً متميزا فى كرة القدم المصرية.



وزير الرياضة يستقبل المنتخب الأوليمبى بمطار القاهرة (2)



وزير الرياضة يستقبل المنتخب الأوليمبى بمطار القاهرة (3)