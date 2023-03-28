شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين ينتظم فى التدريبات الجماعية لفيوتشر قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مهند لاشين لاعب وسط فريق فيوتشر، فى التدريبات الجماعية لفريقه، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى العاشرة مساء الأحد المقبل بمنافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكان لاشين قد غاب عن اللقاء الماضى لفريقه أمام طلائع الجيش فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بسبب شعوره بالإجهاد.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وطلب على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين فى الفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبى فيوتشر خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات، حيث تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمد فاروق عن المباريات المقبلة لفيوتشر بسبب إصابتهما فى الركبة، بينما يعانى مهند لاشين وكريم نيدفيد من إجهاد.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكى المغربى، وإسكو دى كارا التوجولى، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، قرارا رسميا باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكى المغربى صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.