شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه على حساب السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 مارس 1924 حقق الأهلى لقبه الأول كبطل لكأس مصر "كأس التفوق آنذاك"، بعد نجاحه فى الفوز على السكة الحديد بنهائى النسخة الثالثة للبطولة، فى المباراة المعادة بعدما تعادل الفريقان سلبيا فى المباراة الأولى التى أقيمت قبلها بأسبوعين، لم يكتف الأهلى بهدف واحد بل سجل أربعة أهداف فى فريق السكة الحديد القوى بقيادة أبو الكرة المصرية حسين حجازى.

سجل أهداف الأهلى محمود مختار التتش "هدفين"، وأحمد مختار، وخليل حسنى بينما سجل هدف السكة الوحيد حسين حجازى، لم تكتمل المباراة، بسبب أن جمهور السكة قد دخل الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق اعتراضا على هزيمة فريق حجازى.

مثل الأهلى: أحمد عسكر، أحمد سالم، محمد السيد، أحمد سليمان هيدنبراج، محمد على رسمى، رياض شوقى، جميل الزبير، أحمد مختار، محمود مختار التتش، خليل حسنى، عبد اللطيف الحسينى.

مثل السكة: محمود مرعى، محمد شميس، فؤاد الجميل، عبد السلام حمدى، على الحسنى، رزق الله حنين، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازى، على رياض، موسى سرى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.