شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. مصطفى عبده رحلة من شمال القاهرة لـ مجرى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء فى تاريخ الكرة المصرية،خاصة أنه نجم حفر إسمه فى محبى و عشاق جماهير الكرة بصفة عامد و ليس جماهير الأهلى فقط.

ولد مصطفى عبده فى العاشر من يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968، حيث إنضم لصفوف ناشئين الأهلى عام 1970 ليخطو بعدها فى الموسم التالى إلى الفريق الأول مباشرة .

خاض " مجرى " القلعة الحمراء المباراة الرسمية الأولى مع الأهلى ، أمام الأوليمبى موسم 1972 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما لينطلق مع الفريق الأول، ويبرز اسمه وينضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1974 تحت قيادة الألمانى ديتر كرامر.

أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوى لقباً مميزاً، حيث سماه "المجرى" نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر.

إختير مصطفى عبده ضمن تشكيلة منتخب مصر الذي خاض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 1974 بالقاهرة ولعب أولى مبارياته أمام أوغندا وانتهى اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، حتى أعتزاله دوليا بعد أن حمل لقب كأس الأمم "القاهرة 1986"، شارك أيضا فى أمم "1976، 1980، 1984"، وأولمبياد لوس انجلوس "1984".

حقق المجرى مصطفى عبده "10" بطولات دورى، و"5" كأس مصر، و"5" بطولات أفريقية ، شارك مع الأهلى فى أكثر من "300" مباراة، سجل خلالهم "51" هدفا، قبل أن يعلن الإعتزال و يتجه بعدها إلى الإعلام الرياضى بتحليل المباريات و تقديم البرامج .