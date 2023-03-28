شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه مالاوي اليوم في جولة الإياب بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء مواجهة صعبة أمام مالاوى ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر الفوز على مالاوي في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0 سجلها محمد صلاح وعمر مرموش ، ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 6 نقاط مناصفة مع غينيا بنفس الرصيد بينما تحتل مالاوي المركز الرابع برصيد 3 نقاط خلف منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بنفس الرصيد.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مالاوي فجر أمس الاثنين بعد رحلة طيران استغرقت 7 ساعات بطائرة خاصة ، وأدي المنتخب مرانا وحيدا في نفس اليوم على ملعب المباراة استعدادا للمواجهة المرتقبة.

تكمن صعوبة المباراة في موعدها حيث تقام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، أي أثناء الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة في مالاوي حيث منح فيتوريا حرية الصيام من عدمه للاعبين وتمسك اللاعبون بالصيام وعدم استخدام رخصة الإفطار.

ووضع فيتوريا خطة المباراة والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم بهدف تحقيق الفوز وعدم استقبال أي أهداف، وهو ما تدرب عليه اللاعبون خلال الأيام الماضية استعدادا للقاء.

واصطحب فيتوريا جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

في السياق ذاته، يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الدفع بحمدى فتحى بجوار طارق حامد في وسط ملعب الفراعنة أمام مالاوى في مواجهة الغد للسيطرة على منطقة وسط الملعب في ظل الهجوم المتوقع من أصحاب الأرض.

ويدرس فيتوريا الدفع بحمدي فتحي بجوار طارق حامد في وسط الملعب ، وكذلك الدفع بمحمد صلاح كمهاجم صريح على حساب مصطفى محمد ، ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوى هو محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى في الدفاع ، وطارق حامد وحمدى فتحى ومحمود حمادة في الوسط، وزيزو ومرموش ومحمد صلاح في الهجوم بحيث يكون الأخير هو المهاجم الصريح.