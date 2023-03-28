شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبلغ كريم نيدفيد بالعودة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مسئولي القلعة الحمراء أبلغوا كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمعار إلى فيوتشر بالعودة لصفوف فريقه الأصلي بعد نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته التي امتدت لموسمين منذ بداية الموسم الماضي، في ظل وجود رغبة لدى الجهاز الفني في عودة اللاعب في الصيف القادم.

وخرج كريم نيدفيد للإعارة إلى فيوتشر مطلع الموسم الماضي لمدة موسم واحد قبل أن يتم تجديد إعارته في يناير من العام الماضي مقابل موافقة ناديه فيوتشر على قطع إعارة محمد عبد المنعم إليه وعودته لصفوف الأهلي في منتصف الموسم الماضي.

واستطلع مسئولو النادي الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن عودة كريم نيدفيد، والذي رحب بعودة اللاعب باعتباره على ذمة الفريق الأحمر ويحتاج لجهوده لاسيما أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في كل مراكز الوسط وصانع الألعاب والجبهة اليمنى كما يجيد اللعب في مركز الجناحين.