شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة الفراعنة مع مالاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويتساوى منتخب غينيا مع منتخب مصر فى النقاط، بعدما حصد المنتخبان 6 نقاط من 3 جولات، فى الصدارة، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب غينيا - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوى

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.