شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يقرر إنهاء تدريبات الإسماعيلى على فترتين استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى إنهاء مرحلة تدريب لاعبيه على فترتين والتى استمرت طوال الفترة الماضية استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري حيث يخوض الدراويش مران واحد قبل السفر للاسكندرية لدخول معسكر مغلق.

يعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.