شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في نهائى الدورة المجمعة الثانية للصعود لدورى سيدات السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدور النهائي للدورة المجمعة الثانية، للصعود لدورى سيدات السلة ب، وتقام المباريات بصالات استاد القاهرة.

ويلتقى اليوم في الجولة كلا من الترام مع حدائق الأهرام، والأولمبى مع وادى دجلة، بينما يلتقى الغابة مع التوفيقية، وتقام باقى الجولات أيام الأربعاء والجمعة والسبت المقبلين.

أعلنت لجنة مسابقات كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن ترتيب جدول دورى سيدات السلة، للمراكز من الأول للثامن، والتى يتصدرها فريق الأهلى.

ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سبورتنج الذى تصدر الترتيب خلال الفترة الماضية، برصيد 21 نقطة.

ويحل الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة ، والاتحاد السكندرى رابعا 18 نقطة، ثم سموحة 16 نقطة فى المركز الخامس، ثم الطيران فى المركز السادس برصيد 13 نقطة ، والبنك الاهلى 13 نقطة.