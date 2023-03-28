شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطبق جمل فنية جديدة مع اللاعبين قبل موقعة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تطبيق جمل فنية جديدة مع لاعبيه خلال التدريبات التي يؤديها الفريق الأحمر في الوقت الحالي ضمن التحضير لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تدرب لاعبيه على بعض الخطط الفنية الجديدة التي ينوي تطبيقها في موقعة السبت ويباغت بها الفريق السوداني.

ويحرص كولر على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبيه على هامش التدريبات الجماعية، من أجل وصول لاعبيه إلى أعلى معدل من الكفاءة الفنية والبدنية قبل موقعة الفريق السوداني المصيرية في مشوار الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، في ظل رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الهدف المنشود في الفوز على بطل السودان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى "يمين وشمال" من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة "يمين" من البوابة القبلة لشارع النصر والدرجة الثالثة "شمال" من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان.

وتقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية ش يوسف عباس.