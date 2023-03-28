شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك لمواجهة المريخ السودانى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بعدما ودع الفريق الابيض منافسات كأس رابطة الاندية المحترفة من دور الستة عشر بالخسارة من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد.

الزمالك في خمسة جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني

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وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل .





موعد مباراة الزمالك أمام المريخ السودانى

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.