شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك في خمسة جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد ليودع البطولة رسمياً.
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وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل .
موعد مباراة الزمالك أمام المريخ السودانى
يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الابطال
تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.