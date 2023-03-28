شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج في دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر والختامية من مباريات دورى السوبر لكرة السلة سيدات ، والتي تقام على ملاعب الأندية.

ويلتقى سبورتنج مع الأهلى، وسموحة مع الطيران، والجزيرة مع الاتحاد السكندرى، بينما لا يخوض البنك الأهلى مباراته أمام الزمالك بعد انسحابه من البطولة.

وشهدت الجولة الماضية فوز الأهلى على سموحة، والبنك الأهلى على الطيران، وتغلب سبورتنج على الجزيرة.

ويتصدر الأهلى ترتيب بطولة الدورى، يليه سبورتنج ثم الجزيرة ثالثا، والاتحاد السكندرى رابعا، وسموحة في المركز الخامس، ويحل في المركز السابع البنك الأهلى وأخيرا الطيران.