شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "كمبس" أشهر لاعبى نادى القناة سابقا فى الإسماعيلية بعد أزمة مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي مساء أمس الاثنين الكابتن حسين قاسم الشهير بـ"حسين كمبس" أشهر لاعبى نادى القناة سابقا، إثر أزمة قلبية مفاجأة انتقل بسببها إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي لتلقّي العلاج اللازم.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة، إن اللاعب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، وقبل أسبوع إلى العناية المركزة، بعد توقف في عضلة القلب وإصابته بنزيف داخلي.

وأضافت المصادر، أن اللاعب كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه دخل في أزمة مرضية قبل رمضان بأيام قليلة، ونُقل إلى المستشفى.

وقال إبراهيم الكيلاني، ابن شقيقة الراحل، إنه سيتم تشييع جثمان الكابتن "حسين محمود قاسم" الشهير بـ"كمبس" الثلاثاء من قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية على مقابر الأسرة في منطقة الشيخ سليم.

وأضاف أنه سيتم إقامة سرادق العزاء في مسقط رأسه بعد الانتهاء من تشييع الجنازة.