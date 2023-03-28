شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد مواجهتين بين كلا من، الأهلى مع سبورتنج و الزمالك مع وادى دجلة .

تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري الطائرة كلًا من: "الأهلي، الزمالك، سبورتنج، وادي دجلة"، وستقام المباريات على صالة نادي الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم الثلاثاء ، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 29 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:

** يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري :

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

** يوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري:

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدوري موسم 2023/2022.