شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: هدفنا الفوز على مالاوى اليوم.. وفيتوريا يلعب كرة هجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الوطني يحاول الاجتهاد دائما وتقديم مباراة جيدة أمام مالاوي اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ونرى منتخبنا في أفضل حال.

وقال حازم إمام، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "كان هناك اجتماع مع روي فيتوريا، وأكد أنه دائما ما يركز على لعب الكرة الهجومية ونرغب في تقديم كرتنا المعهودة أن نضع المنافس في منتصف ملعبه ونسجل أهدافا، ونلعب مباراة اليوم من أجل الفوز".

وأضاف: "نتمنى أن يقدم المنتخب الوطني مستوى طيبا أمام مالاوي ويكون هادئا ويحقق نتيجة إيجابية".