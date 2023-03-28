شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يتحدث عن مفاوضاته مع أندية مصرية وموقفه من شراء بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز، على الأداء الذي ظهر به فريقه في مباراته الأخيرة ضد الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا: "نحن محترفون ونلعب كل مباراة باحترافية ونعمل بمنتهى القوة ونعمل بجدية ونحترم مشجعينا ونادينا وكل من يعمل في صن داونز".

وعن مباراة الأهلي والهلال السوداني، قال في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "مباراة الأهلي والهلال هي مباراة تلعب في 90 دقيقة والهلال لديه مدرب جيد والأهلي لعب بشكل طيب، وعاد للمنافسة والمباراة بين فريقين جيدين".

وعن فوز صن داونز الكبير على الأهلي قال: "لم أتوقع هذه النتيجة ولكن كرة القدم عندما يكون لديك لاعبون جيدون تكون قادر على تحقيق نتيجة جيدة، وأحاول دائما تحسين فريقي على الرغم من أنه ليست لدينا الخبرة الكافية، وأي فريق تأهل إلى دور الثمانية من حقه المنافسة، انظر إلى الوداد فريق جيد وشباب بلوزداد والرجاء وصن داونز وسيمبا التنزاني، وهناك عدد من المباريات ستُلعب ولكن عندي ثقة أننا سنرى من يتأهل لدور الثمانية ونستعد لمن سنواجهه من أجل التطور في هذه المسابقة".

وأضاف: "لا أحب الانغماس في الإعلام وتركز مع فريقي وألعب كل مباراة على جدة وليس لدي فريق ثاني أو احتياطي وكلهم فريق أول وكل شخص منهم يستحق أن يتواجد داخل الملعب".

وتابع موكوينا: "كل المباريات صعبة وربما تكون المباريات في المرحلة الإقصائية صعبة، ونتوقع أن تكون أصعب مما كانت، وسنبذل ما في وسعنا من أجل التأهل إلى ربع النهائي ونركز على مواجهة القطن الكاميروني في بريتوريا".

وعن حقيقة التفاوض مع أندية مصرية لتولي المسئولية أكد أنه لا يتحدث عن هذا الأمر ولا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ويركز مع صن داونز لإسعاد الجماهير وسعيد بالنادي واللاعبين وهذه المشاعر الجميلة وكل الإمكانيات المتاحة لي داخل النادي.

وعن تجربة بيتشو موسيماني مع الأهلي، قال: إنه من الصعب مقارنة نفسي مع بيتشو وعمل بمنتهى القوة للوصول إلى هذا المستوى، وأتمنى له دائما كل الخير، فهو واحد من الذين صنعوا طريقا للمجد للمدربين الأفارقة وهو مثل أعلى لي، ولم يحدث تواصل معه في الوقت الحالي.

وعن الفارق بين أهلى موسيماني وأهلي كولر أوضح أنه لا يريد الدخول في هذه المساحة ولكنه نفس المستوى، وهناك لاعبون رائعون مثل بيرسي تاو ومحمد هاني ومحمد شريف ومحمد الشناوي، وكانوا جزءا من فريق موسيماني وهم نفس الأشخاص الذين يدربهم كولر مع الاختلاف في بعض الحيل التدريبية.

وعن إمكانية التفاوض مع بيرسي تاو أكد أنه لا يمكنه الحديث عن لاعب ليس في فريقه ولكن يعرفه جيدا وهناك علاقات وثيقة معه وأعرفه جيدا، وقال: هناك رابطة من الاحترام والتقدير بيننا وهو من اللاعبين الذين يتطورون، وعبرت له عن إعجابي وامتناني له وهو إنسان جيد جدا.

وعن المنافس الأقوى هذا العام على بطولة أفريقيا أشار إلى أنه عليه أن يركز في مباراة القطن الكاميروني وقال: نؤدي واجبنا بعد انتهاء التوقف الدولي ومعرفة من المصاب ومن السليم وبعد ذلك ننتظر ما سيحدث.

واختتم حديثه قائلا: كنت أتمنى الفوز على الهلال السوداني، ولكن الأخير فريق جيد ومعهم مدرب جيد ومعهم خط هجوم قوي مثل محمد عبد الرحمن ويمتاز بالسرعة رغم أننا فزنا عليه في بريتوريا، كما أنه فاز على الأهلي في السودان وكنا على وشك الفوز عليه ولكن ممتن للحصول على نقطة من فريق قوي أهلتنا لربع النهائي وكما نود أن نفوز، ولا بد أن أشكر اللاعبين لأنهم لعبوا في ظروف صعبة وخرجنا من هذه المباراة بنقطة.