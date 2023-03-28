شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة كامل العدد أمام الإسماعيلى فى الدورى باستثناء أجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، خبرا سارا بجاهزية كل اللاعبين لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

واستعاد فريق سموحة كل المصابين والغائبين عن الفريق بعد انضمام محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى لتدريبات الفريق، بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الأوليمبى، بالإضافة إلى تعافى كل من النيجيرى صديق أوجولا ومحمد نادى والهانى سليمان ليكتمل صفوف الفريق السكندرى.

ويغيب النيجيرى جونيور أجايى فقط عن سموحة أمام الإسماعيلى، لمواصلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به بداية الموسم وأبعدته عن المباريات الرسمية لسموحة هذا الموسم.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلها.