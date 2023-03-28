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محمد بركات: ميكالى مدرب جيد.. ومعسكران للمنتخب الأولمبى قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمستوى ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وقال بركات فى تصريحات تليفزيونية: ميكالي مدرب جيد، وهناك استجابة من اللاعيبة والمستويات في تحسن.

وأضاف: "استطعنا أن نعبر زامبيا خلال المواجهتين وهذه خطوة في بداية مشوارنا".

وتابع: نحاول تنظيم معسكرين لمنتخب مصر الأولمبي والموعد المقترح شهري 4 و5 وهدفنا خوض على الأقل ثلاثة أو أربعة مباريات قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأتم بركات: الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة على مستوى المنتخبات، سواء الأولمبي أو الأول بقيادة روى فيتوريا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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