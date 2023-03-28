شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر فريق الكرة الطائرة رجال بنادى الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى إطار أولى جولات منافسات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من: الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين فى مباراتين، حيث تقام المباراة الثانية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على سموحة بنتيجة 3/0 فى المواجهة التى أقيمت قبل لقاء الزمالك فى التاسعة مساء.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.