شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لن يتم إيقاف الدورى مجددا بسبب أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات، أن سعر الطائرة الخاصة التي تم نقل بها المنتخب الأولمبي يصل 150 ألف دولار.

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية: "تم تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل".

وأضاف: "المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتابع: "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني".

واستطرد: "حديث الجماهير السودانية بشأن حجز تذاكر لقاء الأهلي والهلال غير صحيح، لأن كل مشجع له بطاقة باسم النادي الذي سيتواجد في المباريات، ومن غير المعقول أن تكون هناك بطاقات صادرة باسم جمهور الهلال".

وأردف: "المنتخب الأوليمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبين سينضمون للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكمل: "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعبا للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تصريحاته قائلا: "حضور 50 ألف متفرج، سيكون اختبارا مهما للجميع من أجل زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري مستقبلا، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف بنهاية الموسم الجاري، وسيعطينا ذلك جراءة كبيرة في المطالبة بحضور أكبر عدد مستقبلا، نتمنى الابتعاد عن المشاحنات تمامًا، وأن يركزوا فقط ويكونوا هادئين ويشجعوا لاعبي الأهلي".