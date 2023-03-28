وفاة والد حسين الشحات لاعب الأهلي

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الشحات، شقيق حسين الشحات لاعب الأهلي، وفاة والده مساء الإثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي الله .. توفي أبويا الغالي".



حسين الشحات وشقيقه مع والدهما

فى سياق آخر، اقترب مسئولو النادي الأهلي من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضله عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.