شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز يوم 10 أبريل باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المسابقات، أنه تقرر إقامة مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى.

من ناحية أخرى، استقبل جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الإثنين، وفد لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ود عمرو محب.

شهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير الكرة المصرية، من حيث تكنولوجيا تحليل الأداء وتطوير المدربين، وطلب جمال علام من اللجنة الرد علي طلب الاتحاد المصري بإيفاد مطور فني من فيفا ووعدت اللجنة بالرد خلال الساعات المقبلة، وفي نهاية الاجتماع حرص الوفد على تكريم جمال علام وتسليمه درع الاتحاد الدولي.