اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودي

المنتخب الوطني - تايلاند 22:00

كوريا الجنوبية - أوروغواي 15:00

الأردن - الفلبين 22:30

ألمانيا - بلجيكا 22:45

الكويت - طاجيكستان 23:00

الأرجنتين - كوراساو 00:00

تصفيات يورو 2024

جورجيا - النرويج 20:00

إسكتلندا - إسبانيا 22:45

تركيا - كرواتيا 22:45

ويلز - لاتفيا 22:45

تصفيات أمم إفريقيا

مالاوي - مصر 17:00

موزمبيق - السنغال 20:00

ليبيا - تونس 00:00

موريتانيا - الكونغو 2:00

كأس المغرب

الجيش - سطاد 2:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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