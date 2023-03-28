الامارات | بداية قوية لـ «حامل اللقب» في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق مدارس الإمارات الوطنية حملة الدفاع عن لقبه بانتصار كبير وبرباعية على وكالة أنباء الإمارات «وام»، أول من أمس، في انطلاق منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، المقامة على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتمكن بطل النسخة السابقة من السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوطين، مستغلاً الإمكانات التي يتمتع بها عناصر الفريق، وجاءت الأهداف الأربعة عن طريق مصطفى عزالدين وإسلام خالد وأحمد سمير، إضافة إلى محمد مصطفى.

ليضع فريق مدارس الإمارات الوطنية أول ثلاث نقاط في رصيده، ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي فاز على مكتب شؤون المجالس بصعوبة.

وتقدم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدفين عن طريق محمد فاروق ومبابي، قبل أن يحرز فريق مكتب شؤون المجالس هدف تقليص الفارق عن طريق أحمد ناصر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وسعى الفريق بعدها جاهداً لإدراك التعادل والخروج بنقطة من اللقاء، إلا أن تماسك الأرشيف والمكتبة الوطنية حال دون ذلك، مستفيداً من خبرة اللاعب الدولي الإماراتي السابق ومدافع نادي العين مهند العنزي.

وبنتيجة مباراتي اليوم الأول للبطولة، تصدر مدارس الإمارات الوطنية المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الأرشيف والمكتبة الوطنية (ثلاث نقاط لكل منهما)، يأتي خلفهما مكتب شؤون المجالس ووكالة أنباء الإمارات «وام» برصيد خالٍ من النقاط.

يشار إلى أن طاقم حكام دولياً، مكوناً من عادل النقبي ونواف الزيودي، أشرف على إدارة مباريات اليوم الأول للنسخة العاشرة.

المجموعة الثالثة

وتتواصل منافسات البطولة، اليوم، بمباراتين ضمن افتتاح المجموعة الثالثة، حيث يلعب في اللقاء الأول كل من فريق مكتب البعثات الدراسية أمام فريق دائرة القضاء، والمواجهة الثانية تجمع فريق مكتب الشؤون الخاصة بفريق المركز الوطني للتأهيل.

يذكر أن البطولة تنظم من قبل ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف جميع المباريات، إضافة إلى طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً.

وشهدت النسخة العاشرة زيادة في عدد الفرق، حيث تم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات، وتستمر المنافسات إلى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

مهند العنزي: بطولة غالية

أعرب اللاعب الدولي الإماراتي السابق، مهند العنزي، عن سعادته بالمشاركة في النسخة العاشرة، وقال: «هي بطولة غالية على قلوبنا، كونها تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتعتبر الأبرز والأميز».

وأضاف المدافع السابق لنادي العين، الذي يشارك في البطولة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية: «بدأت تحضيراتنا منذ شهر للبطولة، وتحدثنا عن أهمية المشاركة، كونها تحمل اسماً غالياً، لذلك يجب أن نظهر بمستويات تليق بحجم البطولة التي تزداد رونقاً وتألقاً عاماً بعد الآخر». وأردف العنزي: «نسعى إلى تحقيق اللقب، ووضع اسم الأرشيف والمكتبة الوطنية في قائمة الأبطال، لكن علينا أن نقدم الأفضل، لأن المنافسة صعبة، بسبب وجود لاعبين أصحاب مستوى عال في مختلف الفرق المشاركة».