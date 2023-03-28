الامارات | 10 نقاط تفصل حتا عن دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق حتا على بعد خطوات قليلة للصعود رسمياً إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل بعد فوزه المهم على مضيفه الحمرية 2-1، أول من أمس، ووصوله للنقطة 59، موسعاً الفارق بينه وبين فريق دبا الحصن «الوصيف» 51 نقطة، إلى ثماني نقاط قبل سبع مباريات متبقية له في البطولة، إذ أصبح حسابياً بحاجة إلى 10 نقاط ليضمن الصعود الرسمي.

وشهدت المباراة التي ظهرت بمستوى فني مميز تبادلاً للهجمات بين الفريقين، إذ سجل هدفي حتا الإنجليزي بينيك افوبي في الدقيقة 33، وعبدالله جاسم في الدقيقة 90، ونجح الحمرية في تسجيل هدف التعادل عن طريق السوري مارديك مارديكيان في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الحمرية عند 44 نقطة، وهبط للمركز الخامس في الترتيب وأصبحت حظوظه في التأهل مرهونة بنتائج فريقي دبا الحصن والإمارات.

وفي مباراة أخرى، تعادل الجزيرة الحمراء بملعبه مع «جلف اف سي» بهدفين لكل منهما، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 33 نقطة في المركز التاسع، و«غلف إف سي» 31 نقطة في المركز الـ11.

وفي مباراة أخرى، فاز الفجيرة بملعبه على فريق بينونة بثلاثة أهداف نظيفة ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.