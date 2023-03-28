الامارات | مليون درهم جوائز جمهور «ند الشبا».. والسحب إلكتروني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة للنسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً بشعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثمانية ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، سباق الجري، بأن إجمالي الجوائز المالية التي سُتقدم للجماهير على مدار أيام الدورة تصل إلى مليون درهم بواقع 270 ألف درهم، إلى جانب قيمة السيارات التي سيجري عليها السحب.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن قيمة الجوائز المالية التي سُتقدم للجماهير في اليوم النهائي من الدورة تصل إلى 100 ألف درهم سيحصلون عليها من خلال السحب الإلكتروني الذي سيجري خلال منافسات الدورة.

وأضافت أن الجوائز النقدية يومية، تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير بالتعاون مع «إف تي إن إف تي»، أحد رعاة الدورة، والبالغة 10 آلاف درهم يومياً للأيام الأولى إلى جانب السحب على ست سيارات فورد حديثة تبلغ قيمتها أكثر من 730 ألف درهم تقدمها اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، الراعي الرئيس للدورة.

منافسات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للفئة الذهبية للبادل التي تستمر حتى الثاني من أبريل وتقام منافساتها في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس فيها اللاعبون المحترفون من المسجلين في الاتحاد الدولي للبادل.

كما تقام الليلة أيضاً منافسات بطولة المبارزة ضمن فئات هي: مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة الرجال - دولي، ومسابقة سلاح سيف الشيش «الفلوريه»، ومسابقة سلاح السيف العربي «السابر» للفئة نفسها، وسلاح الشيش «الفلوريه» لفئة الفتيات المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

• 730

ألف درهم قيمة ست سيارات فورد حديثة ستدخل سحب الجماهير.

• 10

آلاف درهم سيتم السحب عليها يومياً خلال الأيام الأولى من الدورة.

• 100

ألف درهم جوائز الجمهور في اليوم النهائي من الدورة.

تأهل سعيد بن مكتوم في البادل

تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، إلى دور الثمانية في منافسات فئة التصنيف المحلي 10 نقاط بعد فوزه مع أرشام مرادي على الثنائي راشد الريس وعمر عيسى بنتيجة 7-5 و6-1، كما فاز جوناثان جرين وكولين مرشال على الثنائي نصر الكتبي ومبارك الكتبي بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز نيكولا سياسيا وبيال باليستر على الثنائي محمد أهلي وبلال قرني بنتيجة 6-صفر و7-5، وفاز الثنائي مروان خوري وعلي أهلي على حمد المازمي ومحمد القاسم بنتيجة 6-4 و5-7 و10-6.

كما تغلب أنشول شوبال وإشان شوبال على الثنائي عمر العارف وأحمد العوضي بنتيجة 6-1 و6-1، وفاز حسام الدين عامر ورانجان براديب على جاسم النعيمي وعمر محمد بنتيجة 6-2 و6-صفر، وتأهل الثنائي عمر البستكي ومورتيز إيكرت بعد غياب عمير الزرعوني وحميد بن لاحج، وتأهل أيضاً عيسى المرزوقي وأحمد حمادة بعد غياب الثنائي حيدر قرشي وإيثان وارتون.

وفي منافسات الفئة المحلية المزدوجة إماراتي ووافد المفتوحة تأهل الثنائي خافير لوبيز وعبدالله عبدالعزيز إلى النهائي بعد فوزهم على الثنائي روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي في مباريات نصف النهائي بنتيجة 6-4 و6-1، كما فازا على الثنائي مايد العوضي وجابي ليما في مباريات ربع النهائي بنتيجة 6-1 و6-صفر.

البلوشي: 120 لاعباً من 14 دولة في المبارزة

أكد أمين عام اتحاد المبارزة موسى البلوشي، أن منافسات المبارزة ضمن دورة ند الشبا ستشهد هذا العام مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، هي: الإمارات ومصر والسعودية وإستونيا والبحرين والكويت وقطر وإيطاليا وفرنسا وإيران والعراق وتونس وبلغاريا وطاجكستان.

وقال البلوشي في تصريحات صحافية إن «وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب التصنيف العالمي وممن لديهم سجل حافل من البطولات والإنجازات، سيكونون من بين المشاركين في منافسات دورة ند الشبا وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسة، خصوصاً أن الدورة تعد خير إعداد للاعبي منتخب الإمارات استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة».

وأوضح: «تعتبر المشاركة الرابعة على التوالي لاتحاد المبارزة في دورة ند الشبا الرياضية، وفي كل نسخة نشهد على مزيد من التطور والتقدم، والرغبة في المشاركة من عدد كبير من اللاعبين، من داخل وخارج الدولة في ظل المكانة التي تتمتع بها الدورة محلياً وإقليمياً ودولياً».