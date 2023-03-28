الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاضلة

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية دوري المحترفين تفاضل بين الإبقاء على لاعب وسط أجنبي في صفوف الفريق، أو التعاقد مع لاعب اقترب من الرحيل عن صفوف فريق منافس في الدوري.

ظهور

ينتظر أن تشهد الجولة الـ21 من دوري المحترفين عودة لاعب أجنبي بأحد أندية الدوري إلى الظهور مجدداً، بعدما كان قد غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، على الرغم من أن ناديه لم يكشف رسمياً عن هذه الإصابة وسببها، وبقي موقفه غامضاً لفترة طويلة.

استبعاد

استغرب متابعون لفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى غياب هداف الفريق عن المشاركة في المباريات، رغم كونه جاهزاً للعب وغير مصاب، ويعد أحد أفضل لاعبي الموسم، داعين إلى توضيح ذلك للجمهور.