الامارات | سلة شباب الأهلي تطلب «النصر» في «سوبر غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمسك فريق السلة في نادي شباب الأهلي بفرصة التأهل إلى نصف نهائي بطولة «سوبر غرب آسيا»، عن «المنطقة الخليجية»، حين يستضيف اليوم في التاسعة والنصف مساءً النصر السعودي، لحساب ذهاب الدور المكمل لفرق المربع الذهبي، على أن يعاود الفريقان اللقاء إياباً في الرابع من أبريل المقبل.

وفرّط شباب الأهلي بفرصة التأهل المباشر للمربع الذهبي، بعد أن اكتفى في إنهاء دوري المجموعات بمركز وصافة مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، تاركاً الصدارة وبطاقة التأهل للهلال السعودي برصيد 11 نقطة، وذلك عقب خسارة «فرسان دبي» أمام «الزعيم» في ختام دور المجموعات بفارق تسع نقاط، وبنتيجة «81-72».

وقضى نظام البطولة التي تقام للمرة الأولى، بتأهل مباشر لمتصدري دوري المجموعات عن المنطقة الخليجية إلى الدور نصف النهائي، وفرض على الفرق التي حلت بالمركزين الثاني والثالث لكلتا المجموعتين الأولى والثانية، خوض دورٍ تكميلي بنظام الذهاب والإياب.

ويطمح شباب الأهلي أمام النصر السعودي، للاستفادة من اكتمال غالبية صفوفه، وتحقيق فوزٍ يضعه على بعد خطوة من العودة إلى نصف النهائي، خصوصاً أن (فرسان دبي) سيخوضون لقاء الإياب خارج الديار بضيافة (العالمي). وقال المدرب المساعد لسلة شباب الأهلي، سعيد عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «تأثر شباب الأهلي خلال الفترة الماضية بالإصابات التي لحقت بالعديد من لاعبيه، وثقتنا كبيرة بقدرة (فرسان دبي) على اجتياز النصر، رغم دخولنا المباراة بغياب صانع الألعاب طلال سالم للإصابة».

وأوضح: «استعاد الفريق العديد من العناصر، وأظهر تحسناً في الأداء مع عودة المنافسات المحلية، وظهر ذلك في النواحي البدنية والفنية أمام الوصل في ذهاب نهائي دوري السلة يوم الجمعة الماضي، وعلينا أمام النصر السعودي الحفاظ على التركيز، خصوصاً أن (العالمي) لم يظهر بمستواه الحقيقي في دوري مجموعات (سوبر غرب آسيا)، وأتوقع مباراة صعبة أمام النصر».

ولفت عتيق إلى قوة التصفيات القارية الحالية، وقال: «تعتمد البطولة التي تقام للمرة الأولى على الجانب البدني، وسلة شباب الأهلي استفادت كثيراً من الدور التمهيدي، ونحن عازمون على السير قدماً سواء للدفاع عن لقبنا في الدوري المحلي، أو في السير قدماً في (سوبر غرب آسيا)، مدعومين برغبة قوية للاعبينا في العودة إلى الصدارة خليجياً، بعد أن حققنا الـ(هاتريك) على التوالي بين عامي 2015 و2017، جنباً إلى جنب في الحفاظ على تألقنا محلياً».