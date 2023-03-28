الامارات | «عمومية الدراجات» تعتمد ميزانية الموسم الجديد وتشيد بأداء المنتخبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات اجتماعها السنوي في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واعتمدت ميزانية الموسم الجديد 2023، كما أشادت بأداء المنتخبات الوطنية العام الماضي، والنتائج العربية والخليجية والآسيوية التي تحققت، كما ناقشت مقترحات الأندية التي تسعى إلى تطوير سباقات الموسم ورياضة الدراجات.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد منصور بوعصيبة، بوجود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خليفة بن عمير، نائب الرئيس، وياسر الدوخي، الأمين العام، ونايف جكة وحارب العلي.

وأكد أمين عام اتحاد الدراجات ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجمعية العمومية اطلعت على التقرير المالي والإداري للموسم الماضي، ولم يشهد الاجتماع أي تساؤلات من أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من الأندية ومناقشتها من أجل تطوير اللعبة، خاصة في سباقات الناشئين والأشبال. وأشار الدوخي إلى أن أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء قدمت مقترحات إيجابية، تصب في مصلحة رياضة الدراجات، وستتم مناقشتها، خاصة مع اللجنة الفنية برئاسة خليفة بن عمير، وأوضح أن الجمعية العمومية أشادت بنتائج المنتخبات الوطنية الموسم الماضي، وطلبت التعامل مع أزمة التفرغ الخاصة بعدد من اللاعبين للوجود بصفة مستمرة مع المنتخبات الوطنية.