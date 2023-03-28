اخبار الرياضه

الامارات | ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم بمشاركة 3000 لاعب

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم بمشاركة 3000 لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وشركة دلتا للفعاليات ، الشريك التشغيلي للحدث، وشركة إنسبراتوس (ISD) مستضيف مباريات البطولة التي أقيمت على ملاعب مدينة دبي الرياضية، وشارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. وتوج مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد كرة القدم عمر اليبرودي، الفرق الفائزة في جميع الفئات، واللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية، حيث فاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة للدرجة الأولى، وفاز فريق النجمة الزرقاء بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفي فئة تحت 16 سنة فاز فريق نادي سيتي بالمركز الأول في الدرجة الأولى، وفاز فريق لاليغا بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفاز فريق أيكونز بالمركز الأول في الدرجة الثالثة، وفي بطولة الكأس تحت 16 سنة فاز فريق فرسان إسبانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا