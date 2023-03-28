الامارات | بني ياس بطل سوبر الطائرة.. المنهالي: هدفنا ثلاثية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق بني ياس للكرة الطائرة، محمد صالح المنهالي، إن الهدف القادم هو الفوز بلقب مسابقة كأس رئيس الدولة، من أجل تحقيق الثلاثية الموسم، وذلك بعد تتويج «السماوي» بلقب كأس السوبر على حساب فريق العين في الجولة الأخيرة من البطولة بنظامها الجديد بنتيجة 3-2، وهي المباراة التي استمرت حتى فجر أمس، في لقاء دخله «السماوي» بفرصتي الفوز باللقاء كاملاً أو الفوز في شوطين، وكان الفريق قد توج الشهر الماضي بلقب الدوري العام على حساب شباب الأهلي.

وأكد المنهالي في تصريحات صحافية عقب الفوز بلقب كأس السوبر في المباراة التي أقيمت في الصالة السماوية باستاد الشامخة أن نادي بني ياس في كل موسم يدخله يكون هدفه الفوز بكل الألقاب، وقال: «في الموسم الحالي نجحنا في الحصول على لقب الدوري، واضفنا حالياً كأس السوبر، وبالتأكيد هدفنا أيضاً الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، نحن نريد تحقيق الثلاثة في الموسم الحالي».

وحول التتويج بلقب كأس السوبر في المباراة النهائي على حساب العين، أشار لاعب فريق بني ياس إلى أنهم استحقوا الحصول على اللقب عطفاً على المجهود الكبير الذي قدموه خلال البطولة، وقال إنهم سعداء لأن جهودهم لم تذهب أدراج الرياح، مشيراً إلى أنه كان على ثقة قبل انطلاقة المباراة بأن الفريق الذي سيحافظ على ثباته الانفعالي هو من سيحصد اللقب.

وأثنى لاعب «السماوي» على منافسهم فريق العين، وأكد أن لاعبي «الزعيم» ظهروا بمستوى قوي خلال المباراة، وأن التوفيق حالف فريقهم، ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بصعوبة، مشيراً إلى أن كرة الطائرة الحديثة لا تعترف إلا بنهاية الأشواط، وليس التقدم بالنقاط خلال الشوط.

وقال المنهالي: «في لقاء كأس السوبر أمام العين حققنا نقاطاً غيرت من النتيجة، وبالتأكيد نحن سعداء لأننا نجحنا في الخروج بالانتصار وحصدنا اللقب».

وحول كواليس الموسم الناجح الذي حققه الفريق حتى الآن، قال المنهالي: «أشكر إدارة نادي بني ياس، وعلى رأسها سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، الذي لم يقصر معنا، وقبل بداية الموسم دعمنا وحضر، ونحن وعدناه ببذل كل ما لدينا، واستطعنا حالياً الفوز بلقبين».

وأضاف: «كما أشكر إدارة شركة الألعاب الجماعية في النادي، وعلى رأسها المدير التنفيذي سالم نايف، وأشكر الجهاز الفني والإداري على ما قدموه، كما أشكر زملائي اللاعبين على الجهود الكبيرة خلال المباريات التي تزامنت مع شهر رمضان، كما أشكر اتحاد الطائرة على التنظيم الجيد».

ماجد ثاني يهنئ زملاءه باللقب

أكد لاعب فريق بني ياس للكرة الطائرة، ماجد ثاني، أن فريقهم توج المجهود الكبير بتحقيق البطولة من خلال الانتصار في لقاء الجولة الأخيرة على فريق صعب المراس، على غرار نادي العين، وهنأ زملاءه اللاعبين بالمستوى الذي قدموه في المباراة، كما أثنى على الدور الكبير لإدارة النادي في دعم الفريق.

وقال ماجد إن الهدف بالنسبة لهم في المباراة كان واضحاً، ويمثل في تحقيق الانتصار بالمباراة كلل، وليس الفوز في شوطين الذي يضمن لهم التتويج باللقب حتى في حالة الخسارة، وأضاف: «فكرنا في الانتصار، لأننا كنا ندرك أن التتويج باللقب يكون أحلى ونحن فائزون في المباراة».

ماجد ثاني: كنا ندرك أن التتويج باللقب يكون أحلى مع الفوز. من المصدر

مدرب بني ياس: العين كان نداً قوياً

أعرب مدرب فريق بني ياس للكرة الطائرة، الجزائري مراد سنون، عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب كأس السوبر، مؤكداً أن لاعبي الفريق نفذوا التعليمات، وكانوا على قدر التحدي، واستطاعوا الفوز على حساب فريق كان نداً قوياً، وخاض لاعبوه اللقاء في مستوى عال، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل في قدرتهم على حسم اللقاء، حتى مع تقدم الضيوف بشوطين مقابل شوط واحد.

وقال سنون إنه على الرغم من أن فريقهم ضمن التتويج باللقب بعد الفوز في الشوط الرابع حسب لوائح البطولة، إلا أن الرغبة كانت كبيرة لدى اللاعبين في أن يحققوا الفوز على منافسهم العين، وأضاف: «بعد أن ضمنا اللقب، أصبحنا نفكر في أهمية الفوز، لأن مذاق التتويج لا يكتمل إلا بالفوز في اللقاء».

رئيس اتحاد الطائرة:النظام الجديد للبطولة جاء ملبياً للطموحات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، عبدالله الدرمكي، إن النظام الجديد الذي شهدته بطولة كأس السوبر في النسخة الحالية، جاء ملبياً للطموح، وإنهم يعدون الشارع الرياضي بتطوير المسابقات إلى الأفضل، وأن المستوى الفني كان مرتفعاً للفرق مقارنة بالمواسم السابقة، حتى من ناحية الحضور الجماهيري.

وقال الدرمكي إن وجود ثلاثة لاعبين أجانب بمختلف مستوياتهم زاد من إثارة المسابقة، وأضاف: «ما كان ينقصنا هو الإثارة، سنعمل على تحسين مسابقتنا في الموسم القادم، ونأمل أن يصب ذلك في مصلحة المنتخبات الوطنية».

نتيجة الأشواط

- العين: 25-19.

- بني ياس: 25-16.

- العين: 25-20 .

- بني ياس: 25-17.

- بني ياس: 15-12.