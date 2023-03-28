شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسكندرية يلبى طلب أحمد سامى قبل مواجهة سموحة والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مسئولو استاد الإسكندرية على طلب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بالتدريب على أرضية استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان أحمد سامى قد طلب من مسئولى استاد الإسكندرية، السماح له بالتدريب على ملعب الإسكندرية، حيث لم يتدرب الفريق عليه منذ فترة كبيرة، وهو ما وافق عليه المسئولون، ليخوض الفريق التدريب عليه، خاصة أنه سيستضيف مباراة الإسماعيلى المقبلة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلها.