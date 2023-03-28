شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الهلال السودانى بأى صورة فى محاولة لفرض الحظر الاعلامى على اللاعبين حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الاحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الاهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة مواجهة بطل السودان .

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمن صن داونز الصعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.