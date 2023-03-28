شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 27/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها.. إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة، والأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة

فرضت إدارة نادي الزمالك، عقوبات مالية علي لاعبي الفريق الكروي الأول بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها أمس الأحد، من البنك الأهلي، ووداع كأس الرابطة.

عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

يقترب أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، من الاستمرار على الرأس القيادة الفنية للفريق برفقة حسين ياسر المحمدي، في مواجهة المريخ السوداني المقبلة، بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية

قرر أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى صرف مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية والتأهيل الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الهلال السودانى بأى صورة فى محاولة لفرض الحظر الاعلامى على اللاعبين حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الاحمر لهذه المباراة المرتقبة.

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

يجهز السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامج إستشفائى للاعبيه الدوليين لتنفيذه عقب عودتهم لتدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى

استقر حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى على أختيار حسن مصطفى نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق للتواجد فى الجهاز المعاون له الجديد.

منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لها الثالثة عصر غد باستاد بينجو بمالاوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق.

اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن موعد وصول المطور الفنى

استقبل جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، وفد لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة المنتخب الأولمبى

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال بعثة المنتخب الأولمبي في مطار القاهرة الدولي، عقب الفوز على زامبيا بنتيجة 2 / 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

المصرى يعود إلى التدريب على شواطئ بورسعيد استعدادا للزمالك فى الدورى

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، عودة الفريق إلى خوض تدريبات بدنية قبل الإفطار على شواطئ بورسعيد، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري والمقرر لها 4 أبريل المقبل.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مالاوى غدا.. صور

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي في الثالثة عصر غد باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

الزمالك يجهز للإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الجمعة