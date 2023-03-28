شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصرى يدير مواجهة تونس وليبيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة تونس وليبيا، ضمن الجولة الرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء غد الثلاثاء إلى طاقم تحكيم مصري.

واختار الكاف طاقم حكام مصريا يضم كلا من: أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد إبراهيم، ومحمود موسى حكما رابعا، في ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وحقق منتخب تونس فوزا كبيرا على ضيفه الليبي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الأهلى والزمالك، على معلول وسيف الدين الجزيري، فى التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي.

وسجل ثلاثية منتخب نسور قرطاج، كل من: يوسف المساكني، على معلول من ركلة جزاء وهيثم الجويني، فى الدقائق 12، 21 و86 من زمن اللقاء.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة فى تصفيات أمم أفريقيا، برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الاستوائية 6 نقاط، ليبيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا بوتسوانا بنقطة وحيدة.