شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 27/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء أبرز 7 منها: إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة، والأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة

فرضت إدارة نادي الزمالك، عقوبات مالية علي لاعبي الفريق الكروي الأول بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها أمس الأحد، من البنك الأهلي، ووداع كأس الرابطة.

عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

يقترب أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، من الاستمرار على الرأس القيادة الفنية للفريق برفقة حسين ياسر المحمدي، في مواجهة المريخ السوداني المقبلة، بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية

قرر أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى صرف مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية والتأهيل الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الهلال السودانى بأى صورة فى محاولة لفرض الحظر الاعلامى على اللاعبين حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الاحمر لهذه المباراة المرتقبة.

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

يجهز السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامج إستشفائى للاعبيه الدوليين لتنفيذه عقب عودتهم لتدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى

استقر حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى على أختيار حسن مصطفى نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق للتواجد فى الجهاز المعاون له الجديد.

منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد