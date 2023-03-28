شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافأة خاصة لتحفيز اللاعبين على تخطى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على سموحة فى المباراة القادمة.

وطالب مسئولو الإسماعيلى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين اللتين تمثلان عنق زجاجة بالنسبة للدراويش للهروب من منطقة الخطر فى الجدول.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.