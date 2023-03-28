أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 3 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة أبرزها التجهيز للإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الجمعة المقبل، وتوقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخروج من كأس الرابطة.

الزمالك يجهز للإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الجمعة

يجهز نادى الزمالك للإعلان عن المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل عن القيادة الفنية بالتراضى، بعد تنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

يقترب أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، من الاستمرار على الرأس القيادة الفنية للفريق برفقة حسين ياسر المحمدي، في مواجهة المريخ السوداني المقبلة، بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

أكد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أن فريقه يستحق الفوز على الزمالك بغض النظر عن النتيجة الكبيرة فى المباراة التى جمعتهما فى دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.