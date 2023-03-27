شكرا لقرائتكم خبر النهضة يقترب من الهبوط لدوري الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بداية التأسيس عندما لعب عبدالكريم السلمي مؤسس النهضة بالدمام عام 1940و 1942بنادي الهلال بالخبر ومعه عبدالرحمن السلمي وحدث انقسام بين لاعبيه وحدث سوء تفاهم وخرج منه مجموعة لاعبين وأسسوا فريقا آخر هو النهضة بالخبر ومنهم عبدالعزيز المزروع وسليمان القصيبي والميبر وخالد الدوسري وعبد المحسن الضويحي.
ويتميز نادي النهضة من حيث وجود مقر نموذجي متكامل منذ سنوات طويلة، حيث يعتبر النادي من أوائل الأندية التي ظفرت بمقرات على مستوى المملكة في الثمانينيات، وهي التي شهدت طفرة رياضية سعودية على كل المستويات والأصعدة، بل إن نادي النهضة يقع في أهم شارع تجاري حيوي في المنطقة الشرقية، حيث تحيطه الأبراج العاتية ووكالات السيارات العالمية، وغيرها من المتاجر الضخمة على طريق الدمام الخبر السريع، وهو من أكثر الأندية المتاحة للاستثمار بحكم الموقع الاستراتيجي جدا لهذا النادي.
نادي النهضة الذي أنجب نجوما كبارا مثل حارس المنتخب السعودي خالد الدوسري الشهير بـ خالدين وناصر المنصور، وأبناء الدنيني، وكذلك ناصر بليه، وعادل المجنون وغيرهم الكثير في هذا النادي. وكان فريق النهضة قد تعاقد قبل الجولة 28 من دوري أندية الدرجة الثانية مع المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد اعتذار المدرب عبد العزيز البيشي عن استكمال مشوراه التدريبي مع الفريق، بعد سلسلة الهزائم الذي تعرض لها النهضة حيث خسر 15 مواجهة في حين تعادل في 8 مباريات وكسب 5 لقاءات فقط، تذيل معها المجموعة الأولى في دوري الثالثة.
ترتيب الفريق حاليا:
- المركز: 16
- فاز: 5 مباريات
- تعادل: 8 لقاءات
- خسر: 15 مواجهة
المباريات المتبقية للفريق:
- النهضة - القوس (ملعب نادي النهضة)
- النهضة - الدرعية (ملعب عرقة بالدرعية)
كانت هذه تفاصيل خبر النهضة يقترب من الهبوط لدوري الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.