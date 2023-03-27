شكرا لقرائتكم خبر النهضة يقترب من الهبوط لدوري الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب فريق النهضة، من المنطقة الشرقية، من الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الثالثة بعد أن عاشت جماهير النادي آمالا كبيرة في العودة للأولى ومن ثم إلى الأضواء، لكن بعد خسارة فريقها في الجولة الـ28 من دوري أندية الدرجة الثانية أمام فريق قلوة بهدفين لهدف وتذيله لترتيب الدوري بـ23 نقطة مع بقاء جولتين على انتهاء الموسم، بات الهبوط أمرا لا مفر منه للفريق الذي تأسس ما بين عامي 1948و 1949م.

وكانت بداية التأسيس عندما لعب عبدالكريم السلمي مؤسس النهضة بالدمام عام 1940و 1942بنادي الهلال بالخبر ومعه عبدالرحمن السلمي وحدث انقسام بين لاعبيه وحدث سوء تفاهم وخرج منه مجموعة لاعبين وأسسوا فريقا آخر هو النهضة بالخبر ومنهم عبدالعزيز المزروع وسليمان القصيبي والميبر وخالد الدوسري وعبد المحسن الضويحي.

ويتميز نادي النهضة من حيث وجود مقر نموذجي متكامل منذ سنوات طويلة، حيث يعتبر النادي من أوائل الأندية التي ظفرت بمقرات على مستوى المملكة في الثمانينيات، وهي التي شهدت طفرة رياضية سعودية على كل المستويات والأصعدة، بل إن نادي النهضة يقع في أهم شارع تجاري حيوي في المنطقة الشرقية، حيث تحيطه الأبراج العاتية ووكالات السيارات العالمية، وغيرها من المتاجر الضخمة على طريق الدمام الخبر السريع، وهو من أكثر الأندية المتاحة للاستثمار بحكم الموقع الاستراتيجي جدا لهذا النادي.

نادي النهضة الذي أنجب نجوما كبارا مثل حارس المنتخب السعودي خالد الدوسري الشهير بـ خالدين وناصر المنصور، وأبناء الدنيني، وكذلك ناصر بليه، وعادل المجنون وغيرهم الكثير في هذا النادي. وكان فريق النهضة قد تعاقد قبل الجولة 28 من دوري أندية الدرجة الثانية مع المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد اعتذار المدرب عبد العزيز البيشي عن استكمال مشوراه التدريبي مع الفريق، بعد سلسلة الهزائم الذي تعرض لها النهضة حيث خسر 15 مواجهة في حين تعادل في 8 مباريات وكسب 5 لقاءات فقط، تذيل معها المجموعة الأولى في دوري الثالثة.

ترتيب الفريق حاليا:







المركز: 16



فاز: 5 مباريات



تعادل: 8 لقاءات



خسر: 15 مواجهة







النهضة - القوس (ملعب نادي النهضة)



النهضة - الدرعية (ملعب عرقة بالدرعية)



المباريات المتبقية للفريق: