أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 27 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الإثنين 27 / 3 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها اقتراب إدارة النادى الأحمر من تمديد عقد حسين الشحات وإحالة ملف التجديد لرامى ربيعة وأيمن أشرف إلى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

يجهز السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامج إستشفائى للاعبيه الدوليين لتنفيذه عقب عودتهم لتدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الهلال السودانى بأى صورة فى محاولة لفرض الحظر الاعلامى على اللاعبين حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الاحمر لهذه المباراة المرتقبة.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يستعجل الفيفا لإرسال مكافأة المشاركة فى مونديال الأندية إستعجل مسئولي النادى الأهلى نظرائهم في الاتحاد الدولى لإرسال مكافأة الحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، ومن المقرر أن يحصل الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ(2 مليون دولار) أي ما يوازي (60 مليون جنيه) بجانب الحصول على (10 ملايين جنيه) من جانب الشركة الراعية للفريق في البطولة أي سيكون المجموع (70 مليون جنيه). اقترب مسئولو النادي الأهلي من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن حقيقة ما نشرته الصحف الجنوب أفريقية عن اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع بيرسي تاو لاعب فريق النادي الأهلى، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب برفقة الأهلي ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة.