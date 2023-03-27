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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مالاوى غدا.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي في الثالثة عصر غد باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

 

انطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر ومالاوي، شارك في المران جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في قائمة الفريق.

 

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حضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة خالد الدرندلي رئيس البعثة و نائب رئيس اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة.

 

كما حضر عدد من الجالية المصرية للتدريب لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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