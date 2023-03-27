شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. رفع الحمل البدنى وفقرة للتصويب على المرمى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش رفع الحمل البدني للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ، كما خصص المدير الفني فقرة التصويب على المرمى حيث يفضل إجراء تدريبات تخصصية للاعبيه قبل مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الثلاثاء على ان يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.