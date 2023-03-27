شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أبريل موعد انطلاق البلاى أوف للدور قبل نهائى كأس مصر للكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

وتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة كلا من: ”الأهلي، الزمالك، بتروجت، طلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 6 أبريل المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 7 أبريل، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 9 أبريل المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات يومي الخميس والجمعة كالتالي:-

- الأهلي يواجه بتروجت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.