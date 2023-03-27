الارشيف / اخبار الرياضه

6 أبريل موعد انطلاق البلاى أوف للدور قبل نهائى كأس مصر للكرة الطائرة رجال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أبريل موعد انطلاق البلاى أوف للدور قبل نهائى كأس مصر للكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

 

وتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة كلا من: ”الأهلي، الزمالك، بتروجت، طلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 6 أبريل المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 7 أبريل، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 9 أبريل المقبل.

 

وجاءت مواعيد مباريات يومي الخميس والجمعة كالتالي:- 

 

- الأهلي يواجه بتروجت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

- الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا