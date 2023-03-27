شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز للإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز نادى الزمالك للإعلان عن المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل عن القيادة الفنية بالتراضى، بعد تنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة، إلا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد يوم الجمعة المقبل، وعقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

وتتفاوض إدارة الزمالك مع عدة مدربين أجانب لحسم بديل فيريرا، ويعد اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، أقرب من يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك ما زالت تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.