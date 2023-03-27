الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/ 3/ 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الإثنين 27/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 27/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها: إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة، والأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

 

إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة

إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة

 

عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

 

مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية

مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية

 

الأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى

الأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى

 

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

 

حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى

حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى

 

منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد

منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد

 

اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن موعد وصول المطور الفنى

 

اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن موعد وصول المطور الفنى

 

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة المنتخب الأولمبى

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة المنتخب الأولمبى

 

المصرى يعود إلى التدريب على شواطئ بورسعيد استعدادا للزمالك فى الدورى

المصرى يعود إلى التدريب على شواطئ بورسعيد استعدادا للزمالك فى الدورى

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا