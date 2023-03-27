شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 27/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها: إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة، والأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

إدارة الزمالك تفرض عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع كأس الرابطة

عبد المقصود يقترب من الاستمرار فى قيادة الزمالك بمواجهة المريخ السودانى

مكافأة مالية للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الزمالك بثلاثية

الأهلى يفرض حظر إعلامى على اللاعبين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى

كولر يجهز برنامج استشفائى لنجوم الأهلى الدوليين استعداداً للهلال السودانى

حسن مصطفى ينضم للجهاز المعاون لحسام البدرى فى الصفاقسى التونسى

منتخب مصر بالأبيض ومالاوى بالأحمر فى مباراة الغد

اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن موعد وصول المطور الفنى

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة المنتخب الأولمبى

المصرى يعود إلى التدريب على شواطئ بورسعيد استعدادا للزمالك فى الدورى