شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعقد جلسة خاصة مع أجايى على هامش مران سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، مدرب فريق سموحة، على عقد جلسة خاصة مع النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى.

واطمأن مؤمن زكريا من جونيور أجايى على حالته والذى بدأ فى المشى بشكل طبيعى، وطالبه مؤمن بضرورة الحذر خلال التدريبات التأهيلية من أجل العودة سريعا إلى الملاعب.

وتلقى مسئولو نادى سموحة خبرا سعيدا بتخلى النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، عن العكاز، وبدأ المشى بشكل طبيعى ليبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل استعدادا للعودة للملاعب.

ويجرى النيجيرى جونيور أجايى أشعة للاطمئنان على المسامير والشرائح فى قدمه من أجل معرفة حالته قبل وضع برنامج تأهيلى للاعب من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.

وكان النيجيري جونيور أجايى قد أجرى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، خلال إحدى المباريات الودية التي لعبها سموحة استعدادا للموسم الحالي.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويستعيد أحمد سامى العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة سيراميكا، يأتي أبرزهم النيجيري صديق أوجولا العائد من الإصابة، وكذلك البنينى دوك ودودو الذى يشارك مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى محمد نادى بعد التعافى من الإصابة بمزق السمانة.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.