منتخب الجزائر يتأهل لكأس أمم أفريقيا بفوزها على النيجر

ضمن منتخب الجزائر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2024 بساحل العاج، بعدما حقق انتصاراً صعباً على منتخب النيجر، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد حمادي العقربي برادس في تونس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات المؤهلة إلى المسابقة القارية القادمة.



وانطلقت كتيبة المدرب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بشكل قوي للغاية في المواجهة، بحثاً عن هدف التقدم، بعدما سيطروا على وسط الملعب، واستطاع رياض محرز التحرك بحرية بين مدافعي منتخب النيجر.



وتمكن النجم المتألق رياض محرز قائد منتخب الجزائر من استلام الكرة بشكل رائع، وبعدها قدمها على طبق من ذهب إلى زميله بغداد بونجاح، الذي لم يتأخر كثيراً، بعدما وضعها في شباك حارس منتخب النيجر بالدقيقة السادسة.



وظهرت رغبة رفاق النجم رياض محرز بتعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول، لكنهم واجهوا صعوبة بسبب صحوة لاعبي منتخب النيجر، الذين عملوا على الضغط بقوة على حامل الكرة، واستغلال الكرات الثابتة التي حصلوا عليها.





وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الجزائر بحثه عن تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ، جاء عبر نجمه الشاب فارس شايبي، لكن الحكم المساعد رفع رايته بداعي وجود التسلل، فيما صادق الحكم الأساسي على القرار، وسط احتجاجات من رفاق رياض محرز على القرار، في الوقت الذي لم تشهد فيه دقائق اللقاء المتبقية أي جديد، لينتهي اللقاء بهدف يتيم، ويرفع "الخضر" رصيده إلى 12 نقطة.

