قرار مرتضى منصور «رئيس نادي الزمالك» بشأن المدير الفني

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يوم الجمعة المقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بمقر النادي.

وقال رئيس النادي في تصريحات له عبر قناته على يوتيوب عقب خروجه من الحبس: "تمت مساومتي على حريتي أمام 3 أشياء اما تقسيط غرامة كهربا على 5 سنوات او نسيان قضية نادي القرن او أعتذر لمحمود الخطيب".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الخسارة من البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة من البنك الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في دور الـ16 للبطولة، ليتأهل البنك الأهلي لدور الثمانية ليواجه فريق سيراميكا كليوباترا في الدور التالي.